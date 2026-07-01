UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

la cathédrale sens dessus dessous ! Maison du Pilier Rouge Le Mans

dimanche 26 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

la cathédrale sens dessus dessous !

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26

 Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers est chamboulé. Laissez-vous guider dans une autre réalité pour une 1ère découverte amusante de la Cathédrale mancelle.
Jauge de personnes.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement la cathédrale sens dessus dessous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)