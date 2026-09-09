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La cave du Cours Mirabeau Soirée spéciale Corse La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

vendredi 25 septembre 2026 · La cave du Cours Mirabeau · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La cave du Cours Mirabeau
Adresse
19 Cours Mirabeau
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
69 69 69

Aix-en-Provence

La cave du Cours Mirabeau Soirée spéciale Corse

Vendredi 25 septembre 2026 de 20h à 23h30. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :
2026-09-25

A la découverte des vins et spécialités culinaires de Corse…Adultes
Exposés sur le vignoble de Corse puis dégustation de 6 vins + la traditionnelle myrte autour de migliacci, charcuteries, fromages et fiadone corses. Plaisir et convivialité !   .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Discover Corsica’s wines and culinary specialties…

L’événement La cave du Cours Mirabeau Soirée spéciale Corse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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