La cave secrète, Médiathèque Simone-Veil, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone-Veil · Épernay
Informations pratiques
La cave secrète Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 13h30 Médiathèque Simone-Veil Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Un coffret ancien et scellé refait surface. Il contient un étrange diorama de l’avenue de Champagne, des objets insolites et des notes incomplètes.
Saurez-vous percer le mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais ?
Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 37 80 »}]
Un coffret ancien et scellé refait surface. Il contient un étrange diorama de l’avenue de Champagne, des objets insolites et des notes incomplètes.
©The Four Gates / M. Delaporte
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