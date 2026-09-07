La cave secrète, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

Informations pratiques

La cave secrète Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 13h30 Médiathèque Simone-Veil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Un coffret ancien et scellé refait surface. Il contient un étrange diorama de l’avenue de Champagne, des objets insolites et des notes incomplètes.

Saurez-vous percer le mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais ?

Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 37 80 »}]

Un coffret ancien et scellé refait surface. Il contient un étrange diorama de l’avenue de Champagne, des objets insolites et des notes incomplètes.

©The Four Gates / M. Delaporte