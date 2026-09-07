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Legras industries : trois générations, une histoire, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone-Veil · Épernay

Legras industries : trois générations, une histoire, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Simone-Veil
Adresse
1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Legras industries : trois générations, une histoire Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Simone-Veil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition qui propose de retracer les cent sept ans d’existence de l’entreprise Legras à travers des documents d’archives et objets.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est
Exposition qui propose de retracer les cent sept ans d’existence de l’entreprise Legras à travers des documents d’archives et objets.

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