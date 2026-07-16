La CCI des Pyrénées-Orientales ouvre les portes du Palais Consulaire, Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales, Perpignan

Informations pratiques

La CCI des Pyrénées-Orientales ouvre les portes du Palais Consulaire 19 et 20 septembre Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées du Palais Consulaire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, organisées les 19 et 20 septembre 2026, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales ouvre exceptionnellement au public les portes du Palais Consulaire, emblème du patrimoine économique et institutionnel du territoire.

À travers cette participation, la CCI des Pyrénées-Orientales réaffirme son engagement en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Le Palais Consulaire fait aujourd’hui l’objet d’une politique active de restauration et de mise en valeur, inscrite dans une démarche globale de transmission aux générations futures.

Dans cette perspective, une procédure de classement du Palais Consulaire au titre des Monuments historiques est actuellement engagée, témoignant de la reconnaissance de sa valeur architecturale et patrimoniale.

Plusieurs opérations récentes illustrent cette volonté, parmi lesquelles la restauration et la restructuration de la salle des Délibérations, la restauration du tableau de Marcel Delaris, œuvre du patrimoine artistique de la CCI, ainsi que le redéploiement des œuvres d’art dans le hall du second étage, afin d’en améliorer l’accessibilité.

Ces actions s’inscrivent dans une dynamique de modernisation respectueuse de l’histoire du lieu, conciliant usages contemporains et conservation patrimoniale.

Palais Consulaire – CCI des Pyrénées-Orientales Quai de-Lattre-de-Tassigny, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 35 98 98 https://www.pyrenees-orientales.cci.fr Le palais consulaire est le siège de la CCI des Pyrénées-Orientales. Ce bâtiment à l’architecture spectaculaire est caractéristique de la période Art Déco et abrite notamment de superbes vitraux signés Max Ingrand. Bus : place Arago, Boulevard Mercader

Parking : Arago

Visites guidées du Palais Consulaire

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