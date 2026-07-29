La Chambre de Warren Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

La Chambre de Warren

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-02 15:00:00

fin : 2027-06-02

Date(s) :

2027-06-02

Mais qu’y a-t-il dans la chambre de Warren, un petit garçon comme les autres qui préfère construire des fusées plutôt que de courir dans les prés ? Tout d’abord, rien de spécial, juste un univers doux et accueillant pour les enfants spectateurs qui lui rendent visite. Mais si le dieu Pan, fatigué de n’être plus écouté par personne, avale sa flûte dans un accès de rage, déréglant les saisons et les cours d’eau, les vents et les courants… Il faudra bien l’aider à la construire, cette arche de Noé, pour recueillir tout ce qui est vivant dans ce monde. Une chauve-souris, des fourmis, une poule ou un crapaud trouvent doucement leur place dans ce cocon que chaque représentation invente avec le public. Petits d’hommes et d’autres espèces se lovent dans ce doux conte écologique qui nous chuchote à l’oreille un message plein d’espoir.

Durée 1h

A partir de 5 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : La Chambre de Warren

L’événement La Chambre de Warren Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie