Le Blanc

La Chanteuse et le philosophe

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Spectacle proposé par la ville du Blanc. D’après De l’égalité des deux sexes .

Spectacle lu, joué et chanté. Le plus gros défaut de ce texte ? qu’il soit encore nécessaire !

Avec Astrid Fournier-Laroque (chanteuse et comédienne) et Stéphane Godefroy (metteur en scène et comédien).

Comme convenu, vous êtes installés pour assister au récital de la chanteuse.

Comme convenu, elle entre sur scène. Comme convenu, elle commence à

chanter. Comme convenu… ah! non… elle est interrompue par un drôle d’olibrius,

poudré, perruqué, accoutré à la mode du 17ème siècle.

“Je me présente, François Poullain de la Barre, philosophe et disciple de Descartes.” Pas comme convenu (ou peut-être que si finalement), la chanteuse et le philosophe échangent avec le public, en pensées et en musiques, au sujet de l’égalité entre les sexes.

Frappant (ou visionnaire ?) qu’un philosophe du 17e siècle se soit confronté à ce sujet de manière si moderne. Frappant (ou inquiétant ?) que bon nombre de ces questions soulevées il y a plus de 3 siècles restent encore d’actualité… 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

A show put on by the town of Le Blanc to mark Women’s Day.

L’événement La Chanteuse et le philosophe Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne