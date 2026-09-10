La chapelle du Carmel : Exposition « partages acte II» par l’association Aux Arts Etc. et le comité de jumelage de Chalon-sur-Saône, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

La chapelle du Carmel : Exposition « partages acte II» par l’association Aux Arts Etc. et le comité de jumelage de Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 2025, l’association Aux Arts! etc. échange avec des artistes d’arts visuels des villes jumelées à ChalonsurSaône. Pour favoriser ces échanges, nous recevons l’aide précieuse du comité de jumelage de Chalon avec sa présidente Anne Passerat et Isabelle Ménil, adhérente et traductrice en allemand de ce présent dossier.

En septembre 2025, nous avons accueilli des artistes anglais de la ville de St Helens.

En mai juin de cette année, nous avons eu la chance d’exposer dans la belle galerie du Verein Solinger Künstler et de visiter de nombreux ateliers.

C’est donc à notre tour d’inviter nos amis allemands découverts par l’intermédiaire de Boris von Reibnitz.

Nous vous proposons de découvrir les œuvres de Dirk Balke, Christina Köster, Andre Peer, Boris von Reibnitz et Janine Werner du 9 septembre au 4 octobre 2026 dans cette belle chapelle du Carmel.

Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône 16 rue de la Motte, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 Les carmélites achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 14 octobre 1820 elles prennent possession de leur nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l’ancienne église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des expositions d’arts plastiques et d’art contemporain, « Les Rendez-vous du Carmel ».

Peinture, xylogravure, sculpture et dessin – Accueil des artistes de Solingen (Allemagne)

© Dirk Balke