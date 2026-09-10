La chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Saint-Nazaire
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides · Saint-Nazaire
Informations pratiques
La chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides Loire-Atlantique
Gratuit. Durée 1 h. Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Accessible PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Venez pousser la porte de la chapelle notre Dame-de-Toutes-Aides, pour découvrir son passé et son architecture, véritable témoin de l’histoire et de l’évolution urbaine de Saint-Nazaire depuis 1659.
Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire
Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides Impasse de la chapelle, 44600 Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-chapelle-notre-dame-de-toutes-aides »}]
Venez pousser la porte de la chapelle notre Dame-de-Toutes-Aides, pour découvrir son passé et son architecture, véritable témoin de l’histoire et de l’évolution urbaine de Saint-Nazaire depuis 1659.
© Yves Guillotin, Inventaire des Pays de la Loire
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