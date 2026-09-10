La chapelle Saint Gabriel s’ouvre au public, Chapelle et Tour Saint-Gabriel, Tarascon

Informations pratiques

La chapelle Saint Gabriel s’ouvre au public 19 et 20 septembre Chapelle et Tour Saint-Gabriel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle qui n’ouvre habituellement qu’un dimanche par mois est ouverte au public à l’occasion de ces journées.

Ce site niché au pied des Alpilles vous permettra de découvrir la chapelle et après une marche de quelques minutes vous pourrez visiter les tours situées en hauteur.

Chapelle et Tour Saint-Gabriel Quartier Saint Gabriel, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490913484 http://paroisse-de-tarascon.fr

Portes ouvertes

©Amis de Saint Gabriel