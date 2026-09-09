La chapelle Sainte-Elisabeth, Chapelle Sainte-Elisabeth, Vence
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Elisabeth · Vence
Informations pratiques
La chapelle Sainte-Elisabeth Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Elisabeth Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez cette petite Chapelle fragile dont les peintures, attribuées à un frère Canavesio, datent du XVè siècle.
Entrée libre
Informations :
+33 (0)4 93 58 06 38
info.vence@nicecotedazurtourisme.com
Chapelle Sainte-Elisabeth 38 ancien chemin de 06140 saint-paul vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Découvrez cette petite Chapelle fragile dont les peintures, attribuées à un frère Canavesio, datent du XVè siècle.
© RMN Grand Palais
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