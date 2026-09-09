La chapelle Sainte-Elisabeth, Chapelle Sainte-Elisabeth, Vence

Informations pratiques

La chapelle Sainte-Elisabeth Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Elisabeth Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez cette petite Chapelle fragile dont les peintures, attribuées à un frère Canavesio, datent du XVè siècle.

Entrée libre

Informations :

+33 (0)4 93 58 06 38

info.vence@nicecotedazurtourisme.com

Chapelle Sainte-Elisabeth 38 ancien chemin de 06140 saint-paul vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]

Découvrez cette petite Chapelle fragile dont les peintures, attribuées à un frère Canavesio, datent du XVè siècle.

© RMN Grand Palais