Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence

Informations pratiques

Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne » Samedi 19 septembre, 11h30 Place Surian Alpes-Maritimes

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.

RDV : Place Surian

Place Surian Place Surian 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]

En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.

© F. Blanc-Garidel