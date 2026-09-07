Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence
samedi 19 septembre 2026 · Place Surian · Vence
Informations pratiques
Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne » Samedi 19 septembre, 11h30 Place Surian Alpes-Maritimes
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.
RDV : Place Surian
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En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.
© F. Blanc-Garidel
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