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Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence

samedi 19 septembre 2026 · Place Surian · Vence

Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Surian
Adresse
Place Surian 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Limité à 30 personnes

Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne » Samedi 19 septembre, 11h30 Place Surian Alpes-Maritimes

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.

RDV : Place Surian

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En compagnie de Romain Aimé, archéologue au Service d’Archéologie de Nice Côte d’Azur, découvrez pour la première fois les fouilles de la mystérieuse cathédrale paléochrétienne de Vence.

© F. Blanc-Garidel

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