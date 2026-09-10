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La charpenterie de marine, Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson · Hyères

La charpenterie de marine, Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson
Adresse
Port saint-Pierre, Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var

La charpenterie de marine 19 et 20 septembre Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le charpentier de Marine Patrique Girard et d’autres membres de l’association Les Latines échangeront avec le public sur le thème de la charpenterie de Marine et des pointus à voile latine. Il sera aussi question de la fabrication à l’ancienne de nasse de pêche.

Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson Port saint-Pierre, Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le charpentier de Marine Patrique Girard et d’autres membres de l’association Les Latines échangeront avec le public sur le thème de la charpenterie de Marine et des pointus à voile latine. Il sera à…

Réplique échelle navigante Tremolino © Les Voiles latines

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