La charpenterie de marine, Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson · Hyères
Informations pratiques
La charpenterie de marine 19 et 20 septembre Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le charpentier de Marine Patrique Girard et d’autres membres de l’association Les Latines échangeront avec le public sur le thème de la charpenterie de Marine et des pointus à voile latine. Il sera aussi question de la fabrication à l’ancienne de nasse de pêche.
Port Saint-Pierre, quai Gilles Barbanson Port saint-Pierre, Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le charpentier de Marine Patrique Girard et d’autres membres de l’association Les Latines échangeront avec le public sur le thème de la charpenterie de Marine et des pointus à voile latine. Il sera à…
Réplique échelle navigante Tremolino © Les Voiles latines
À voir aussi à Hyères (Var)
- Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères 18 septembre 2026
- Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères 18 septembre 2026
- Concert de Julii Sharp Place Theodore Lefebvre Hyères 18 septembre 2026
- Twin race Espace Nautique du port de Hyères Hyères 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Port-Cros Hyères 19 septembre 2026