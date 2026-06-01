La chasse à l’ours Gisors
La chasse à l’ours Gisors dimanche 14 juin 2026.
Gisors
La chasse à l’ours
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 11:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La chasse à l’ours, embarquez pour un voyage multisensorielle.
Embarquez pour une aventure unique autour d’une lecture multisensorielle et laissez-vous surprendre par de nouvelles façons de vivre une histoire en l’écoutant, en l’observant, en la touchant et même en la sentant.
Une expérience immersive pour petits et grands, où les sens deviennent les guides du récit. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39
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English : La chasse à l’ours
L’événement La chasse à l’ours Gisors a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme
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