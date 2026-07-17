« La Chasse aux nombres », Hôpital Robert Debré, Paris
mercredi 4 novembre 2026 · Hôpital Robert Debré · Paris
Informations pratiques
« La Chasse aux nombres » Mercredi 4 novembre, 14h00 Hôpital Robert Debré Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00
Atelier de photographie pour les enfants hospitalisés, prises de vue de leur l’environnement à l’hôpital autour du thème « La Chasse aux nombres ».
Hôpital Robert Debré 48 Boulevard Sérrurier Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France
Atelier de photographie pour les enfants hospitalisés, prises de vue de leur l’environnement à l’hôpital autour du thème « La Chasse aux nombres ».
©Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
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