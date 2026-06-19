La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin samedi 4 juillet 2026.

Saint-Quentin

La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane

5 rue de la Fère Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Pendant les vacances de juillet et août, le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane propose aux enfants de trouver le nombre de seaux de plage cachés !

Une petite récompense est à la clé !

Obligation d’être accompagné d’un adulte (surveillance et prise en charge).

Ouverture

– Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

– Dimanche de 14h à 18h

Pendant les vacances de juillet et août, le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane propose aux enfants de trouver le nombre de seaux de plage cachés !

Une petite récompense est à la clé !

Obligation d’être accompagné d’un adulte (surveillance et prise en charge).

Ouverture

– Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

– Dimanche de 14h à 18h .

5 rue de la Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 accueil@ltf02.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the July and August vacations, the Village des Métiers d’Antan and Musée Motobécane invites children to find the number of hidden beach buckets!

There’s a small reward in store!

Must be accompanied by an adult (supervision and care).

Opening hours

– Tuesday to Saturday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm

– Sunday 2pm to 6pm

L’événement La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois