La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin
La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin samedi 4 juillet 2026.
Saint-Quentin
La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane
5 rue de la Fère Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Pendant les vacances de juillet et août, le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane propose aux enfants de trouver le nombre de seaux de plage cachés !
Une petite récompense est à la clé !
Obligation d’être accompagné d’un adulte (surveillance et prise en charge).
Ouverture
– Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
– Dimanche de 14h à 18h
Pendant les vacances de juillet et août, le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane propose aux enfants de trouver le nombre de seaux de plage cachés !
Une petite récompense est à la clé !
Obligation d’être accompagné d’un adulte (surveillance et prise en charge).
Ouverture
– Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
– Dimanche de 14h à 18h .
5 rue de la Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 accueil@ltf02.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the July and August vacations, the Village des Métiers d’Antan and Musée Motobécane invites children to find the number of hidden beach buckets!
There’s a small reward in store!
Must be accompanied by an adult (supervision and care).
Opening hours
– Tuesday to Saturday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm
– Sunday 2pm to 6pm
L’événement La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Saint-Quentinois
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