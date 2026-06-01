Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale Saint-Quentin
Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale Saint-Quentin mardi 30 juin 2026.
Saint-Quentin
Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale
18 Rue des Faucons Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
La résidence Les Jardins d’Arcadie et la chorale de L’APEI Papillons blancs de Saint-Quentin vous proposent un concert de chorale le mardi 30 juin !
Rendez-vous au 18 rue des faucons à 14h30.
Contact 03 23 07 54 30
18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin.
La résidence Les Jardins d’Arcadie et la chorale de L’APEI Papillons blancs de Saint-Quentin vous proposent un concert de chorale le mardi 30 juin !
Rendez-vous au 18 rue des faucons à 14h30.
Contact 03 23 07 54 30
18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin. .
18 Rue des Faucons Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 54 30
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English :
The Les Jardins d’Arcadie residential facility and the APEI Papillons Blancs de Saint-Quentin choir invite you to a choral concert on Tuesday, June 30!
Meet at 18 rue des Faucons at 2:30 p.m.
Contact: 03 23 07 54 30
18 rue des Faucons, 02100 Saint-Quentin.
L’événement Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Saint-Quentinois
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