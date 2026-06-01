Saint-Quentin

Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale

18 Rue des Faucons Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

La résidence Les Jardins d’Arcadie et la chorale de L’APEI Papillons blancs de Saint-Quentin vous proposent un concert de chorale le mardi 30 juin !

Rendez-vous au 18 rue des faucons à 14h30.

Contact 03 23 07 54 30

18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin.

La résidence Les Jardins d’Arcadie et la chorale de L’APEI Papillons blancs de Saint-Quentin vous proposent un concert de chorale le mardi 30 juin !

Rendez-vous au 18 rue des faucons à 14h30.

Contact 03 23 07 54 30

18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin. .

18 Rue des Faucons Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 54 30

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English :

The Les Jardins d’Arcadie residential facility and the APEI Papillons Blancs de Saint-Quentin choir invite you to a choral concert on Tuesday, June 30!

Meet at 18 rue des Faucons at 2:30 p.m.

Contact: 03 23 07 54 30

18 rue des Faucons, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Les Jardins d’Arcadie Concert Chorale Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Saint-Quentinois