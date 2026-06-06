Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images Saint-Quentin
Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images Saint-Quentin mardi 7 juillet 2026.
Saint-Quentin
Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-07-07
Le club POM Photo de Saint-Quentin organise un concours international d’art photographique en images numériques sous les patronages de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (n° 2026/178) et de la Fédération Photographique de France (n° 2026/11) et avec le label Image Sans Frontières (n° 2026/16).
Ce salon est doté de 91 récompenses ( insigne bleu spécial FIAP meilleur auteur salon trophée FPF meilleur club médailles, rubans et diplômes médaille de la ville de Saint-Quentin).
Le concours photo international Le Saint-Quent’images est ouvert à tous les photographes âgés de 18 ans minimum.
Concours du 7 juillet au 13 septembre 2026.
Le Salon se tiendra les 17 et 18 octobre de 11h à 19h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.
Le club POM Photo de Saint-Quentin organise un concours international d’art photographique en images numériques sous les patronages de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (n° 2026/178) et de la Fédération Photographique de France (n° 2026/11) et avec le label Image Sans Frontières (n° 2026/16).
Ce salon est doté de 91 récompenses ( insigne bleu spécial FIAP meilleur auteur salon trophée FPF meilleur club médailles, rubans et diplômes médaille de la ville de Saint-Quentin).
Le concours photo international Le Saint-Quent’images est ouvert à tous les photographes âgés de 18 ans minimum.
Concours du 7 juillet au 13 septembre 2026.
Le Salon se tiendra les 17 et 18 octobre de 11h à 19h au Palais de Fervaques à Saint-Quentin. .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 99 01 66 jeanluc.lebuzullier@orange.fr
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English :
The POM Photo club of Saint-Quentin organizes an international competition of photographic art in digital images under the patronage of the Fédération Internationale de l’Art Photographique (n° 2026/178) and the Fédération Photographique de France (n° 2026/11) and with the label Image Sans Frontières (n° 2026/16).
The show received 91 awards (special blue FIAP badge for best show author ? FPF trophy for best club ? medals, ribbons and diplomas medal from the town of Saint-Quentin).
The Saint-Quent’images international photo competition is open to all photographers aged 18 and over.
Contest runs from July 7 to September 13, 2026.
The Salon will be held on October 17 and 18 from 11am to 7pm at the Palais de Fervaques in Saint-Quentin.
L’événement Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Saint-Quentinois
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