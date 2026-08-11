La chasse aux sorcières au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon

Informations pratiques

Mazé-Milon

La chasse aux sorcières au Château de Montgeoffroy à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :

2026-10-31

La chasse aux sorcières à Montgeoffroy à Mazé

La chasse aux sorcières , vous donnera l’occasion de frissonner grâce à une chasse aux indices en nocturne dans le parc.

Sur inscription uniquement. Equipe de 4 personnes obligatoire.

Ouverture des réservations le lundi 5 octobre 2026 !

Déroulé de la soirée:

19h30 accueil des participants, pointage et briefing. Borne photo pour immortaliser votre venue. Animations. Food truck la petit’Nanite (galettes et crêpes) présente jusqu’à 23h30.

20h30 lancement de la chasse.

22h30 fin de chasse, proclamation de l’équipe gagnante de la chasse et du concours de déguisement.

Important: aucun remboursement possible une fois la réservation effectuée.

Important: La chasse aux sorcières n’est pas adaptée aux enfants de moins de 15 ans.

Penser à venir avec vos portables chargés, ils vous seront fortement utiles.

Déguisements et maquillage thème Halloween obligatoires

A noter Infligez-vous une double dose de sensations!!!

En après-midi du mercredi 21 octobre au dimanche 1er novembre , affrontez le dédale de pièces du Château, transformé en château hanté pour l’occasion. Une enquête à mener dans une ambiance des plus effrayantes. Le samedi 31 octobre, La chasse aux sorcières , vous donnera l’occasion de frissonner plus encore grâce à une chasse aux indices en nocturne dans le parc.

Activité en extérieur pouvant être annulée pour raisons de sécurité en cas de conditions météorologiques défavorables.

Par ailleurs, merci de rester courtois avec les bénévoles ainsi qu’avec les autres participants, afin que chacun puisse passer un agréable moment durant cette soirée de l’horreur !

Important: aucun remboursement possible une fois la réservation effectuée. .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

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English :

The Witch Hunt at Montgeoffroy in Mazé

L’événement La chasse aux sorcières au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert