La Chica + La Mana, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

La Chica + La Mana Vendredi 6 novembre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:50:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:50:00+01:00

La Mana

La Mana, artiste franco-mexicaine, née sous le signe du feu, s’apprête à brûler le patriarcat avec ses mots. Ancrée dans ses racines ancestrales, sa voix incarne l’histoire des déesses, que le colonialisme a proscrite, détournée, refoulée. Prières, rites et vengeance s’entremêlent dans une pop chamanique qui allie rythmes latinos traditionnels, reggaeton expérimental et électro sacrée pour affirmer une voix libre, puissante et profondément engagée.

https://www.youtube.com/watch?v=tb4cOZ2KJMs

La Chica

Les origines de La Chica sont comme des rivières qui refusent de suivre un seul cours. Ses racines, profondes et denses, plongent dans les terres sauvages du Venezuela, où les montagnes parlent aux nuages et où la terre chaude chante sous les pas. Mais ses branches s’étendent aussi vers Belleville, ce quartier où les langues s’entremêlent, où la douleur de l’exil danse au rythme des rêves. Quand La Chica chante, ce n’est pas une simple performance, c’est un rituel qui rappelle à chacun d’entre nous que vivre, c’est porter en soi tout ce qui a été, tout ce qui pourrait être, et danser malgré tout.

https://www.youtube.com/watch?v=R8ZQic2T2qU

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/181-La-Chica-La-Mana »}] [{« data »: {« author »: « La Mana », « cache_age »: 86400, « description »: « Directed by Ilton Kabassa Do Rosario & La ManannArt Direction by Sari Tanikawa & Elise RousselnnDansers by Twerk Alert Crew (Patricia Badin, Willow, Laura Ansaloni & Judith Ceac)nAdditional dansers by Young Kim & Camila Francisca Suau Cot nnStyling & Costume by Patricia BadinnMakeup & Fx by Carla Maitre RaddaveronnCinematography by Ilton Kabassa Do RosarionChef Grip by Ivan HouppertznnEditing by Martha E. Mayan1st Camera Assistant by Casper SteketeenSet Photography by Edwin Suu00e1reznnChoreography by Patricia BadinnnTechnique by Pierre Boussion & Panam Expu00e9nCatering by Rachel MalapanProduced by Les Mains Libres ProdnnMerci u00e0 la ru00e9sidence Couleurs du2019OrangeDirected by Ilton Kabassa Do Rosario & La MananArt Direction by Sari Tanikawa & Elise RousselnnDansers by Twerk Alert Crew (Patricia Badin, Willow, Laura Ansaloni & Judith Ceac)nAdditional dansers by Young Kim & Camila Francisca Suau Cot nnStyling & Costume by Patricia BadinnMakeup & Fx by Carla Maitre RaddaveronnCinematography by Ilton Kabassa Do RosarionChef Grip by Ivan HouppertznnEditing by Martha E. Mayan1st Camera Assistant by Casper SteketeenSet Photography by Edwin Suu00e1reznnChoreography by Patricia BadinnnTechnique by Pierre Boussion & Panam Expu00e9nCatering by Rachel MalapanProduced by Les Mains Libres ProdnnMerci u00e0 la ru00e9sidence Couleurs du2019Orange », « type »: « video », « title »: « La Mana – Mi Nombre (extended version) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tb4cOZ2KJMs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tb4cOZ2KJMs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCQxSJxyiRBngu1Lhp2afp7w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Électro, Latino, Pop électro latino