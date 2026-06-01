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La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble

La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble

La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Chimère

Adresse : 12 rue Voltaire 38000 Grenoble

Ville : 38000 Grenoble

Département : Isère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

La Chimère en Fête Dimanche 21 juin, 20h00 La Chimère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

20h :  Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive 
21h : Chimère Voyage, jazz et musique du monde
Petite restauration et boissons sur place

La Chimère 12 rue Voltaire 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Café associatif
20h :  Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive

© Mathilde Dionnet

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