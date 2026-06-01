La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble

La Chimère en Fête Dimanche 21 juin, 20h00 La Chimère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

20h : Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive

21h : Chimère Voyage, jazz et musique du monde

Petite restauration et boissons sur place

La Chimère 12 rue Voltaire 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Café associatif

20h : Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive

© Mathilde Dionnet