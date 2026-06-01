La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble
La Chimère en Fête, La Chimère, Grenoble dimanche 21 juin 2026.
La Chimère en Fête Dimanche 21 juin, 20h00 La Chimère Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
20h : Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive
21h : Chimère Voyage, jazz et musique du monde
Petite restauration et boissons sur place
La Chimère 12 rue Voltaire 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Café associatif
20h : Mathilde Dionnet, chanson française sensible et positive
© Mathilde Dionnet
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