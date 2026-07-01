La Chorale Anguélos en concert Eglise Montcy Saint Pierre Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières

La Chorale Anguélos en concert

Eglise Montcy Saint Pierre 17 BIS Rue Jules Ferry Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre de leur tournée d’été 2026 qui les emmènera jusqu’au Bénélux, les jeunes choristes d’Anguélos feront étape en l’église de Montcy-Saint-Pierre, Charleville-Mézières pour un concert gratuit. Le public est chaleureusement invité à venir découvrir ce chœur lumineux, dont l’enthousiasme communicatif et la qualité musicale promettent un moment de grâce et de partage !Né en 1987 au sein de l’établissement Chevreul Blancarde à Marseille, le chœur Anguélos s’est imposé au fil des décennies comme l’un des ensembles vocaux scolaires les plus dynamiques de sa région. Il rassemble aujourd’hui une quarantaine d’adolescents, de la 6ᵉ à la Terminale, unis par le goût du chant, l’exigence musicale et la joie de se produire ensemble.Depuis 2022, la direction du chœur est assurée par Yoann POURRE, pianiste, organiste, compositeur et chanteur ! Sous son impulsion, Anguélos a renforcé son identité un chœur scolaire, certes, mais surtout un véritable espace de fraternité intergénérationnelle, où les plus grands accompagnent les plus jeunes et transmettent savoir-faire, confiance et esprit de groupe.Chaque tournée estivale constitue un moment fort de cette aventure humaine. Chanter, voyager, vivre ensemble, servir une œuvre commune, rencontrer les spectateurs autant d’expériences qui soudent les choristes et donnent à leurs concerts une intensité particulière.Au-delà de la dimension artistique, Anguélos porte une forte vocation citoyenne et solidaire. Les choristes participent régulièrement à des cérémonies commémoratives et à des événements civiques, interprétant des chants emblématiques de la mémoire collective (La Marseillaise, le Chant des Partisans, le Chant du départ…). Ils s’investissent également dans des actions sociales concerts en EHPAD, interventions auprès de publics fragilisés, ou encore soutien à des causes caritatives. Cet engagement fait de la chorale un véritable acteur de lien social.Anguélos se distingue par un répertoire musical ambitieux, allant du chant grégorien aux polyphonies contemporaines. Le chœur a collaboré avec l’Opéra de Marseille et avec des artistes de renom et chanté pour des événements majeurs venues des papes Jean Paul II et François à Marseille, 50ᵉ Festival de Cannes, arrivée de la Flamme Olympique à Marseille, Messe à Notre Dame de Paris…Un rendez-vous à ne pas manquer à Montcy !

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Eglise Montcy Saint Pierre 17 BIS Rue Jules Ferry Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est contact@choraleanguelos.com

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English :

As part of their 2026 summer tour, which will take them to the Benelux countries, the young singers from Angulos will stop at the church in Montcy-Saint-Pierre, Charleville-Mézières, for a free concert. The public is warmly invited to come and discover this radiant choir, whose infectious enthusiasm and musical talent promise a moment of grace and togetherness!Founded in 1987 at the Chevreul Blancarde school in Marseille, the Angu%E9los choir has established itself over the decades as one of the most dynamic school vocal ensembles in its region. Today, it brings together some forty teenagers, from 6th grade through 12th grade, united by a love of singing, high musical standards, and the joy of performing together.Since 2022, the choir has been directed by Yoann POURRE, a pianist, organist, composer, and singer! Under his leadership, Angu%E9los has strengthened its identity: a school choir, certainly, but above all a true space for intergenerational camaraderie, where the older members support the younger ones and pass on their expertise, confidence, and team spirit.Each summer tour is a highlight of this human adventure. Singing, traveling, living together, working toward a shared goal, and meeting the audience: these are all experiences that bring the choir members closer together and give their concerts a special intensity.Beyond its artistic dimension, Angu%E9los is deeply committed to civic engagement and solidarity. The choir members regularly participate in commemorative ceremoniesand civic events, performing songs emblematic of the collective memory (La Marseillaise, Le Chant des Partisans, Le Chant du départ, etc.). They are also actively involved in social initiatives: concerts at nursing homes, performances for vulnerable audiences, and support for charitable causes. This commitment makes the choir a true force for social cohesion. Angu%E9los stands out for its ambitious musical repertoire, ranging from Gregorian chant to contemporary polyphonic works. The choir has collaborated with the Marseille Opera and renowned artists, and has performed at major events: the visits of Popes John Paul II and Francis to Marseille, the 50th Cannes Film Festival, the arrival of the Olympic Flame in Marseille, and Mass at Notre Dame de Paris. An event not to be missed in Montcy!

L’événement La Chorale Anguélos en concert Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme