La Chorale FAVA: concert de printemps Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La Chorale FAVA: concert de printemps

Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 22h30. Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Nos concerts de printemps 2026 de la Chorale FAVA approchent, alors réservez vos places maintenant ! Le thème de ce concert est Du début à la fin chanter les mots des femmes , avec des œuvres exclusivement composées par des femmes d’Amérique du Nord.

Concert de printemps de la chorale FAVA



Le thème de ce concert est Du début à la fin chanter les mots des femmes , avec des œuvres exclusivement composées par des femmes d’Amérique du Nord. La direction est assurée par Aaron Ambeau, avec Rachel Chytelman au piano.



Nous espérons vous voir le 4 juin à Aix ou le 6 juin à Marseille



Les réservations peuvent être effectuées aussi par SMS au +33 06 19 25 64 58 ou par e-mail à leschoeursfava@gmail.com .

Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 25 64 58 leschoeursfava@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our FAVA Chorale Spring 2026 concerts are approaching, so book your tickets now! The theme of this concert is From Beginning to End: Singing Women’s Words , with works composed exclusively by North American women.

L’événement La Chorale FAVA: concert de printemps Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille