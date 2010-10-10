La Chorale FAVA: concert de printemps Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement
La Chorale FAVA: concert de printemps Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
La Chorale FAVA: concert de printemps
Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 22h30. Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Nos concerts de printemps 2026 de la Chorale FAVA approchent, alors réservez vos places maintenant ! Le thème de ce concert est Du début à la fin chanter les mots des femmes , avec des œuvres exclusivement composées par des femmes d’Amérique du Nord.
Concert de printemps de la chorale FAVA
Le thème de ce concert est Du début à la fin chanter les mots des femmes , avec des œuvres exclusivement composées par des femmes d’Amérique du Nord. La direction est assurée par Aaron Ambeau, avec Rachel Chytelman au piano.
Nous espérons vous voir le 4 juin à Aix ou le 6 juin à Marseille
Les réservations peuvent être effectuées aussi par SMS au +33 06 19 25 64 58 ou par e-mail à leschoeursfava@gmail.com .
Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 25 64 58 leschoeursfava@gmail.com
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English :
Our FAVA Chorale Spring 2026 concerts are approaching, so book your tickets now! The theme of this concert is From Beginning to End: Singing Women’s Words , with works composed exclusively by North American women.
L’événement La Chorale FAVA: concert de printemps Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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