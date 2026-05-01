Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days Marseille 6e Arrondissement
Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days Marseille 6e Arrondissement jeudi 28 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days
Jeudi 28 mai 2026 de 11h à 12h. 213 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 11:00:00
fin : 2026-05-28 12:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Connaissez-vous le chocolat bean-to-bar ? La Baleine à cabosse fait partie des rares chocolateries de France à fabriquer son propre chocolat, de la fève à la tablette ! IFamilles
Institution du chocolat marseillais et pionnière de ce mouvement en France, elle sélectionne des fèves de cacao d’exception dans plus d’une dizaine de terroirs, partout autour du globe. Torréfaction, décorticage, conchage, tempérage tout est fait sur place. Un chocolat multi-récompensé.
A découvrir pendant la visite Découvrez toutes les étapes de fabrication du chocolat, de la plantation de cacao jusqu’à votre tablette favorite !
Visite à partir de 6 ans .
213 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you heard of bean-to-bar chocolate? La Baleine à Cabosse is one of the few chocolate factories in France to make its own chocolate, from bean to bar ! I
L’événement Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Anaïs Gilles Politesse Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 15 mai 2026
- Kicking 20 years Les Sheriff Poesie Zero Schlaasss Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 16 mai 2026
- Emouvantes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement 17 mai 2026
- The Highmarts + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 18 mai 2026
- Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement 18 mai 2026