Marseille 6e Arrondissement

Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days

Jeudi 28 mai 2026 de 11h à 12h. 213 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 11:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Connaissez-vous le chocolat bean-to-bar ? La Baleine à cabosse fait partie des rares chocolateries de France à fabriquer son propre chocolat, de la fève à la tablette ! IFamilles

Institution du chocolat marseillais et pionnière de ce mouvement en France, elle sélectionne des fèves de cacao d’exception dans plus d’une dizaine de terroirs, partout autour du globe. Torréfaction, décorticage, conchage, tempérage tout est fait sur place. Un chocolat multi-récompensé.



A découvrir pendant la visite Découvrez toutes les étapes de fabrication du chocolat, de la plantation de cacao jusqu’à votre tablette favorite !

Visite à partir de 6 ans .

213 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

Have you heard of bean-to-bar chocolate? La Baleine à Cabosse is one of the few chocolate factories in France to make its own chocolate, from bean to bar ! I

L’événement Visite de la chocolaterie La Baleine à Cabosse Indus Days Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille