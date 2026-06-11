La chute des anges Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

La chute des anges

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 le vendredi de 20h30 à 21h40. Le samedi de 19h à 20h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Chorégraphe circassienne et metteure en scène, Raphaëlle Boitel déploie un langage singulier à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma.

Formée dès l’enfance à l’Académie Fratellini puis révélée aux côtés de James Thierrée, elle signe aujourd’hui des créations où la puissance du geste et les relations entre les êtres composent un univers poétique, sensoriel et intensément émotionnel.



La Chute des Anges est un spectacle dystopique Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler ? . Dans un univers sous contrôle, des hommes et des femmes, survivants d’un monde silencieux et sans soleil, se croisent sans vraiment se voir et s’accrochent à la vie. Sur le plateau, Raphaëlle Boitel déploie un espace vertical, véritable terrain de jeu aérien où se rencontrent deux mondes. Structures métalliques, mât chinois mobile, fils et cordages composent un univers en tension, en perpétuelle transformation. Inspirée par la marionnette, elle esquisse un monde où objets et êtres semblent liés par des forces invisibles. Les corps, virtuoses et sensibles, évoluent dans un espace sculpté par la lumière et le son, pour raconter une fable sur notre humanité, nos fragilités et notre capacité à transformer le monde.



Raphaëlle Boitel et Tristan Baudoin réalisent un spectacle sublime et pénétrant, sculpté de lumières et de fumées où les corps lévitent sur quelques rares agrès qui bougent. Sceneweb .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Circus choreographer and director, Raphaëlle Boitel deploys a unique language at the crossroads of circus, dance, theatre and cinema.

L’événement La chute des anges Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues