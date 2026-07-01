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AGENDA · Louvie-Juzon

La Cie des Bons Fous l’Illusion comique J’Ean Grange Louvie-Juzon

jeudi 30 juillet 2026 · J'Ean Grange · Louvie-Juzon

La Cie des Bons Fous l’Illusion comique J’Ean Grange Louvie-Juzon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
J'Ean Grange
Adresse
6 Rue Victor Hugo
Ville
64260 Louvie-Juzon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
13 13 13 Tarif réduit

Louvie-Juzon

La Cie des Bons Fous l’Illusion comique

J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-30

Venez découvrir la toute dernière pièce de théatre de la compagnie des grands fous   .

J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 80 28 

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English : La Cie des Bons Fous l’Illusion comique

L’événement La Cie des Bons Fous l’Illusion comique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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