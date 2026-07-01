La Cie des Bons Fous l’Illusion comique J’Ean Grange Louvie-Juzon

Informations pratiques

Louvie-Juzon

La Cie des Bons Fous l’Illusion comique

J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir la toute dernière pièce de théatre de la compagnie des grands fous .

J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 80 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cie des Bons Fous l’Illusion comique

L’événement La Cie des Bons Fous l’Illusion comique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées