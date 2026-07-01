La Cie des Bons Fous l’Illusion comique J’Ean Grange Louvie-Juzon
jeudi 30 juillet 2026 · J'Ean Grange · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
La Cie des Bons Fous l’Illusion comique
J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir la toute dernière pièce de théatre de la compagnie des grands fous .
J’Ean Grange 6 Rue Victor Hugo Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 23 80 28
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English : La Cie des Bons Fous l’Illusion comique
L’événement La Cie des Bons Fous l’Illusion comique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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