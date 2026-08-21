La Cité du design demain, Le Mixeur, Saint-Étienne

Informations pratiques

La Cité du design demain 19 et 20 septembre Le Mixeur Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De quelles ressources se nourrissent les designers, architectes et urbanistes pour construire l’avenir de la Cité du design ?

Sous l’impulsion de Saint-Étienne Métropole, la Cité du design est en pleine transformation pour devenir le premier quartier design de France, au cœur de la seule ville française créative design UNESCO. Située sur le site de l’ancienne Manufacture nationale d’armes de Saint-Étienne, elle conserve des traces visibles de son passé industriel, tels que des bâtiments remarquables, mais surtout un état d’esprit porté sur l’innovation et la créativité. Ce projet vise à transformer le quartier en un espace durable, vivant et accessible, où se croisent culture, innovation, éducation et économie.

Cette exposition met en lumière le processus participatif qui lie une volonté politique à une ambition collective pour le quartier. Autour de la maquette du quartier, des prototypes de mobilier urbain, des perspectives 3D et des casques de réalité virtuelle dévoilent les secrets de cette métamorphose.

Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

De quelles ressources se nourrissent les designers, architectes et urbanistes pour construire l’avenir de la Cité du design ?

© Jérôme Abou / Saint-Étienne Métropole