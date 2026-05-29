La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques Saint-Quentin
La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques Saint-Quentin vendredi 18 septembre 2026.
Saint-Quentin
La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
La Cité du Temps, trois jours pour traverser les siècles à Saint-Quentin !
Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le Parc des Champs-Élysées de Saint-Quentin se transforme en véritable voyage dans le temps.
La deuxième édition du plus grand campement historique des Hauts-de-France revient à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Saint-Quentin Cité du Temps, c’est
– Plus de 400 passionnés en costumes d’époque
– Un campement multi-époques grandeur nature
– Un marché artisanal
– Des food-trucks
– Des concerts
– Des animations et démonstrations, pour petits et grands
– Un cadre magnifique en plein cœur de la ville
– Un rendez-vous à ne pas manquer en famille, entre amis, pour les petits comme les grands !
Parc des Champs-Élysées Saint-Quentin (02)
Entrée libre et gratuite
Et vous, quelle époque avez-vous hâte de traverser ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’événement autour de vous !
La Cité du Temps, trois jours pour traverser les siècles à Saint-Quentin !
Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le Parc des Champs-Élysées de Saint-Quentin se transforme en véritable voyage dans le temps.
La deuxième édition du plus grand campement historique des Hauts-de-France revient à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Saint-Quentin Cité du Temps, c’est
– Plus de 400 passionnés en costumes d’époque
– Un campement multi-époques grandeur nature
– Un marché artisanal
– Des food-trucks
– Des concerts
– Des animations et démonstrations, pour petits et grands
– Un cadre magnifique en plein cœur de la ville
– Un rendez-vous à ne pas manquer en famille, entre amis, pour les petits comme les grands !
Parc des Champs-Élysées Saint-Quentin (02)
Entrée libre et gratuite
Et vous, quelle époque avez-vous hâte de traverser ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’événement autour de vous ! .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-qunetin.fr
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English :
The Cité du Temps, a three-day journey through the centuries in Saint-Quentin!
On September 18, 19 and 20, 2026, Saint-Quentin’s Parc des Champs-Élysées is transformed into a veritable journey through time.
The second edition of the largest historical encampment in the Hauts-de-France region returns to coincide with the European Heritage Days.
Saint-Quentin Cité du Temps is
– Over 400 enthusiasts in period costumes
– A life-size multi-eque encampment
– A craft market
– Food-trucks
– Concerts
– Activities and demonstrations for young and old alike
– A magnificent setting in the heart of the city
– A not-to-be-missed event for families and friends, young and old alike!
Parc des Champs-Élysées ? Saint-Quentin (02)
Free admission
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L’événement La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois
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