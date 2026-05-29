Saint-Quentin

La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

La Cité du Temps, trois jours pour traverser les siècles à Saint-Quentin !

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le Parc des Champs-Élysées de Saint-Quentin se transforme en véritable voyage dans le temps.

La deuxième édition du plus grand campement historique des Hauts-de-France revient à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Saint-Quentin Cité du Temps, c’est

– Plus de 400 passionnés en costumes d’époque

– Un campement multi-époques grandeur nature

– Un marché artisanal

– Des food-trucks

– Des concerts

– Des animations et démonstrations, pour petits et grands

– Un cadre magnifique en plein cœur de la ville

– Un rendez-vous à ne pas manquer en famille, entre amis, pour les petits comme les grands !

Parc des Champs-Élysées Saint-Quentin (02)

Entrée libre et gratuite

Et vous, quelle époque avez-vous hâte de traverser ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’événement autour de vous !

La Cité du Temps, trois jours pour traverser les siècles à Saint-Quentin !

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, le Parc des Champs-Élysées de Saint-Quentin se transforme en véritable voyage dans le temps.

La deuxième édition du plus grand campement historique des Hauts-de-France revient à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Saint-Quentin Cité du Temps, c’est

– Plus de 400 passionnés en costumes d’époque

– Un campement multi-époques grandeur nature

– Un marché artisanal

– Des food-trucks

– Des concerts

– Des animations et démonstrations, pour petits et grands

– Un cadre magnifique en plein cœur de la ville

– Un rendez-vous à ne pas manquer en famille, entre amis, pour les petits comme les grands !

Parc des Champs-Élysées Saint-Quentin (02)

Entrée libre et gratuite

Et vous, quelle époque avez-vous hâte de traverser ? Dites-le-nous en commentaire et partagez l’événement autour de vous ! .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-qunetin.fr

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English :

The Cité du Temps, a three-day journey through the centuries in Saint-Quentin!

On September 18, 19 and 20, 2026, Saint-Quentin’s Parc des Champs-Élysées is transformed into a veritable journey through time.

The second edition of the largest historical encampment in the Hauts-de-France region returns to coincide with the European Heritage Days.

Saint-Quentin Cité du Temps is

– Over 400 enthusiasts in period costumes

– A life-size multi-eque encampment

– A craft market

– Food-trucks

– Concerts

– Activities and demonstrations for young and old alike

– A magnificent setting in the heart of the city

– A not-to-be-missed event for families and friends, young and old alike!

Parc des Champs-Élysées ? Saint-Quentin (02)

Free admission

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L’événement La Cité du Temps à Saint-Quentin, camp multi-époques Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois