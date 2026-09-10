La Cité ouvre gratuitement toutes ses portes de 10h à 18h, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

La Cité ouvre gratuitement toutes ses portes de 10h à 18h 19 et 20 septembre Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parcours permanent de la Cité, interactif et ludique, offre une immersion au coeur de la langue française et du monde francophone : 15 salles réparties sur 1 200 m² pour s’amuser, s’informer, s’émerveiller, ponctuées de 60 dispositifs numériques et de 100 objets de collection. Embarquez pour un véritable voyage, accessible à toutes et à tous, petits et grands. À découvrir en toute autonomie, seul, en famille ou entre amis !

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr Seul château royal de la Renaissance conservé en Picardie, ayant gardé la quasi-intégrité de son plan et de ses volumes extérieurs. Construit vers 1530-1535 par Philibert Delorme pour servir de résidence de chasse à François Ier, le château est achevé en 1556 (pavillon de l’auditoire). Logis et offices très remaniés vers 1750-1770 (surtout les dispositions intérieures). Transformé en dépôt de mendicité en 1808, puis en maison de retraite en 1889, le château conserve néanmoins de nombreux et intéressants vestiges de son décor Renaissance sculpté par Jean Goujon (entre autres les deux escaliers de l’aile ouest des offices).

Le parcours permanent de la Cité, interactif et ludique, offre une immersion au coeur de la langue française et du monde francophone : 15 salles réparties sur 1 200 m² pour s’amuser, s’informer, de à…

©B Gavaudo – CMN