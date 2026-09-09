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La cité Paul-Boncour se réinvente, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

vendredi 16 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

La cité Paul-Boncour se réinvente, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
gratuit

La cité Paul-Boncour se réinvente Vendredi 16 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture

Dans la perspective de la revalorisation de l’ancienne cité d’habitations à bon marché Paul-Boncour dans le quartier de La Bastide, Aquitanis et les bureaux d’étude réunis autour de l’architecte-urbaniste Philippe Madec ont choisi de concevoir un projet écoresponsable et partagé avec les habitants et les riverains. La résidence Paul-Boncour rassemble 90 logements locatifs sociaux. Bioclimatiques, ils mettent également en œuvre des techniques simples et frugales. 

Un habitat participatif en accession sociale à la propriété appelé Bon Pati (12 logements), réalisé par Axanis, complète cette nouvelle offre d’habitat. 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/486

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-cite-paul-boncour-se-reinvente »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/486 »}]
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Paul-Boncour © Alban Gilbert

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