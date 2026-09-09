La cité Paul-Boncour se réinvente, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

La cité Paul-Boncour se réinvente Vendredi 16 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:30:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture

Dans la perspective de la revalorisation de l’ancienne cité d’habitations à bon marché Paul-Boncour dans le quartier de La Bastide, Aquitanis et les bureaux d’étude réunis autour de l’architecte-urbaniste Philippe Madec ont choisi de concevoir un projet écoresponsable et partagé avec les habitants et les riverains. La résidence Paul-Boncour rassemble 90 logements locatifs sociaux. Bioclimatiques, ils mettent également en œuvre des techniques simples et frugales.

Un habitat participatif en accession sociale à la propriété appelé Bon Pati (12 logements), réalisé par Axanis, complète cette nouvelle offre d’habitat.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/486

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-cite-paul-boncour-se-reinvente »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/486 »}]

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Paul-Boncour © Alban Gilbert