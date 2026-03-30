La clarinette se déchaîne et conte Le Kibélé Paris

On l’appelait Geitzel le fou… Mais si c’était lui qui voyait le plus clair ?

L’ histoire de Isaac Bashevis Singer, conté par une clarinette !!

venez rire, venez douter doucement de la frontière entre folie et lucidité, des certitudes que les experts dévoilent

Venez écouter, ressentir, et peut-être… changer de regard sur la Clarinette folle !!!

Clarinettiste professionnelle, Rose Bacot a été touchée il y a un vingt ans par la musique juive. Depuis, les histoires, passés par son souffle et ses silences, par sa voix s et cette musique, respirent plus profondément dans notre corps émerveillé.

Aujourd’hui c’est le conte de Geitzel d’Isaac Basevic Singer.

Le mercredi 03 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Entée libre / Libre participation/ Consommation obligatoire

Tout public. Jusqu’à 83 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T15:00:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00

Le Kibélé 12 Rue de l’Échiquier 75009 Paris

https://www.laclarinetteconte.com pleine.ouverture.asso@gmail.com



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