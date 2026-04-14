« La classe, l’œuvre ! » Exposition sur le thème du portrait, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

« La classe, l’œuvre ! » Exposition sur le thème du portrait Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir les créations réalisées par la classe de CE1-CE2 de l’école Emile Dupont d’Alençon. Ils ont travaillé depuis le début de l’année sur le thème du portrait : Portraits d’œuvres, portrait de Jérémy Gobé, portrait des dentellières…

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

Venez découvrir les créations réalisées par la classe de CE1-CE2 de l’école Emile Dupont d’Alençon. Ils ont travaillé depuis le début de l’année sur le thème du portrait : Portraits d’œuvres, de des…