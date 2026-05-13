La classe, l’Œuvre !, Musée Picasso, Antibes

La classe, l’Œuvre ! Samedi 23 mai, 20h15 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

La classe, l’Œuvre !

En s’inspirant du travaill narratif et illustratif de Jean Le Gac, des élèves de CM1 se sont appropriés sa démarche artistique pour créer une fiction autour de deux œuvres de Pablo Picasso.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso La collection Picasso réalisée sur place au musée de la mi-septembre à la mi-novembre 1946 reste un ensemble d’une remarquable homogénéité, par les sujets exploités, le processus créatif retenu par l’artiste unissant figuration et post-cubisme et par les matériaux employés (fibrociment, contreplaqué, peinture industrielle). Elle constitue le point d’orgue de la production estivale de Picasso faite au moment de ses vacances à Antibes et Juan-les-Pins depuis 1920. La collection d’art moderne du musée rassemble aussi des artistes majeurs, avec des ensembles d’oeuvres uniques, telles que la dernière et plus grande toile de Nicolas de Staël, Le Grand Concert, reconnue comme un des chefs-d’œuvre du XXe siècle, les bronzes de Germaine Richier exposés en permanence sur le parapet de la terrasse, les toiles abstraites et emblématiques de la production de Hans Hartung et sa femme Anna Eva-Bergman.

La classe, l’Œuvre !