La Classe, l’œuvre Musée Courbet Ornans

La Classe, l’œuvre

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée Courbet participe depuis de nombreuses années au dispositif La classe, l’œuvre. Cette année scolaire, les élèves de CM2 de l’école Jacques Dubois à Saône et la classe de CE1 de l’école des Hautes Feuilles à Lantenne-Vertière deviendront des petits médiateurs pour vous présenter leur exposition réalisée autour de l’œuvre de Gustave Courbet dans les espaces du musée. .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Classe, l’œuvre

L’événement La Classe, l’œuvre Ornans a été mis à jour le 2026-02-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)