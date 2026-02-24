La Classe, l’œuvre Musée Courbet Ornans
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
2026-05-23
2026-05-23
Le musée Courbet participe depuis de nombreuses années au dispositif La classe, l’œuvre. Cette année scolaire, les élèves de CM2 de l’école Jacques Dubois à Saône et la classe de CE1 de l’école des Hautes Feuilles à Lantenne-Vertière deviendront des petits médiateurs pour vous présenter leur exposition réalisée autour de l’œuvre de Gustave Courbet dans les espaces du musée. .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
