« La classe, l’œuvre ! » – Visite commentée du château avec les élèves du collège Vasco de Gama, Château-Musée de Nemours, Nemours

« La classe, l’œuvre ! » – Visite commentée du château avec les élèves du collège Vasco de Gama Samedi 23 mai, 20h00 Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite commentée du château avec les élèves du collège Vasco de Gama

Des élèves de 5e du collège Vasco de Gama de Saint-Pierre-lès-Nemours vous convient à une visite commentée du château. Une belle occasion pour ces jeunes de présenter l’histoire du château de Gauthier Ier de Villebéon.

Départ de la visite 20h au pied des marches du château.

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte des sculptures de Carrier Belleuse, Carpeaux, Barrias, des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, etc. A noter également, un fonds remarquable d’arts graphiques, en particulier des estampes de Goya, Corot, Delacroix, Manet, Fantin-Latour et Daumier ainsi que des dessins (Doré, de Montholon, Nanteuil, Decamps, Saint Marcel, Robert-Fleury, Fromentin) mais aussi de photographies anciennes françaises, italiennes et espagnoles (Bayard, Baldus, Molins, de Bonis, Laurent, etc.). D’autres collections, grâce à de nombreux dons d’artistes et de particuliers, ont enrichi le musée en arts décoratifs, arts premiers, arts et traditions populaires, archéologie, histoire naturelle, militaria et numismatique. Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

Visite commentée du château par les élèves du collège Vasco de Gama

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