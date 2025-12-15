Une visite commentée du Château-Musée de Nemours pour les jeunes Château-Musée de Nemours Nemours

Une visite commentée du Château-Musée de Nemours pour les jeunes Samedi 23 mai 2026, 17h00 Château-Musée de Nemours Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Lors de l’évènement la Nuit des Musées de 2026, les élèves touchés par le projet seront amenés à faire une visite commentée de l’histoire du château et de son architecture devant un public. Ils interviendront de 19 h à 20 h 30 le soir de la Nuit des Musées.

La période historique du Moyen Âge est étudiée en classe de 5ᵉ, de ce fait, le projet est une continuité avec leurs enseignements. Ils peuvent alors transposer ce qu’ils ont appris sur l’histoire du château.

Château-Musée de Nemours 48 Av. Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee/ Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte des sculptures de Carrier Belleuse, Carpeaux, Barrias, des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, etc.

A noter également, un fonds remarquable d’arts graphiques, en particulier des estampes de Goya, Corot, Delacroix, Manet, Fantin-Latour et Daumier ainsi que des dessins (Doré, de Montholon, Nanteuil, Decamps, Saint Marcel, Robert-Fleury, Fromentin) mais aussi de photographies anciennes françaises, italiennes et espagnoles (Bayard, Baldus, Molins, de Bonis, Laurent, etc.).

D’autres collections, grâce à de nombreux dons d’artistes et de particuliers, ont enrichi le musée en arts décoratifs, arts premiers, arts et traditions populaires, archéologie, histoire naturelle, militaria et numismatique.

La classe, l’œuvre !

