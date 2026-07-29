La CoConnerie Kiosquela La CoConnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

La CoConnerie Kiosquela

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le trio toulousain nous offre un un voyage sonore envoûtant avec du swing manouche et des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est. Un univers poétique et joueur, entre mélodies familières et trésors méconnus, mêlant improvisations et réinterprétations.

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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

This trio from Toulouse takes us on a captivating musical journey featuring gypsy swing and traditional Eastern European music. A poetic and playful world, blending familiar melodies with little-known gems, mixing improvisations and reinterpretations.

L’événement La CoConnerie Kiosquela Aurel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme