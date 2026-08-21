La collection Patt au centre d’art d’Audincourt, Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot, Audincourt

Informations pratiques

La collection Patt au centre d’art d’Audincourt 18 – 20 septembre Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la collection Patt au centre d’art d’Audincourt. Une collection d’oeuvres d’art contemporaines, constituée pendant 20 ans par le couple Patt, devient accessible à tous. Il s’agit d’un lieu d’exception ! Venez admirer l’architecture du château Peugeot, édifié au début des années 1880 pour le compte de Benjamin Peugeot, gérant de l’usine Sous-Roches.

Au programme :

Visites libres de l’exposition permanente ( vendredi, samedi, dimanche)

Rencontre avec Agnes Descamps, artiste de la collection : mardi 15 septembre à 18h.

Conférence « La matérialité des oeuvres d’art contemporain » par Francoise Lecorre, restauratrice d’oeuvres d’art, Samedi 19 septembre à 18h sur réservation

Parcours autour des oeuvres extérieures de la collection Patt dans le parc jappy. Visites samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h sur réservation

Visite sur les oiseaux du parc à 10h dimanche 20 septembre, sur réservation.

Centre d’art – Donation Patt dans le château Peugeot 2 rue du Puits, 25400 Audincourt Audincourt 25400 Centre Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 36 37 47 https://www.audincourt.fr/?actualite=donation-patt-centre-dart-daudincourt Au cœur du parc Japy, le château Peugeot, joyau architectural de la ville d’Audincourt, est édifié au début des années 1880 – achevée en 1882 – pour le compte de Benjamin Peugeot, gérant de l’usine Sous-Roches. Les travaux sont confiés à l’entreprise audincourtoise Roudet. Il est occupé par divers descendants de la famille Peugeot avant d’être acheté en 1989 par la ville d’Audincourt. En 1998, ce lieu est consacré à l’art avec le Centre régional d’Éveil aux Arts plastiques et à la Bande dessinée.

La donation de Andrée et Gérard Patt permet de lui donner une nouvelle dimension, celle d’un centre d’art contemporain et moderne.

Le château a été entièrement réhabilité pour offrir un écrin parfait à cette collection exceptionnelle. Cette réhabilitation, menée par la municipalité, allie respect du patrimoine et modernité, créant ainsi un espace idéal pour accueillir les visiteurs et les œuvres d’art. parking de la médiathèque, 8 rue du Puits.

° Venez découvrir la collection Patt au centre d’art d’Audincourt. Une collection d’oeuvres d’art contemporaines, constituée pendant 20 ans par le couple Patt, devient accessible à tous.

©centredartaudincourt