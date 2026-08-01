Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Concert à l’Église du Sacré Coeur ! Musique florentine des XVIe et XVIIe siècles

L’Ensemble Agamemnon vous invite à découvrir la richesse de la musique florentine des XVIe et XVIIe siècles à travers un concert mêlant voix et instruments anciens.

Créé en 2015 par François Cardey, cet ensemble de musiciens professionnels explore et fait revivre les grands répertoires de la période baroque en Italie et dans les pays germaniques.

Billetterie à l’entrée.

Réservation https://tinyurl.com/Firenzesegreta .

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com

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English : Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta

L’événement Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Audincourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD