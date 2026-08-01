Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Eglise du Sacré-Coeur Audincourt
vendredi 28 août 2026 · Eglise du Sacré-Coeur · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta
Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Concert à l’Église du Sacré Coeur ! Musique florentine des XVIe et XVIIe siècles
L’Ensemble Agamemnon vous invite à découvrir la richesse de la musique florentine des XVIe et XVIIe siècles à travers un concert mêlant voix et instruments anciens.
Créé en 2015 par François Cardey, cet ensemble de musiciens professionnels explore et fait revivre les grands répertoires de la période baroque en Italie et dans les pays germaniques.
Billetterie à l’entrée.
Réservation https://tinyurl.com/Firenzesegreta .
Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com
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English : Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta
L’événement Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Audincourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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