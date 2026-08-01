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AGENDA · Audincourt

Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

vendredi 28 août 2026 · Eglise du Sacré-Coeur · Audincourt

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise du Sacré-Coeur
Adresse
1 Rue de Pauvrement
Ville
25400 Audincourt
Département
Doubs
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Audincourt

Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Concert à l’Église du Sacré Coeur ! Musique florentine des XVIe et XVIIe siècles

L’Ensemble Agamemnon vous invite à découvrir la richesse de la musique florentine des XVIe et XVIIe siècles à travers un concert mêlant voix et instruments anciens.

Créé en 2015 par François Cardey, cet ensemble de musiciens professionnels explore et fait revivre les grands répertoires de la période baroque en Italie et dans les pays germaniques.

Billetterie à l’entrée.
Réservation https://tinyurl.com/Firenzesegreta   .

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73  engrenages.artistiques@gmail.com

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English : Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta

L’événement Concert à l’église du Sacré Coeur Firenze Segreta Audincourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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