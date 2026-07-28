Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine Eglise du Sacré-Coeur Audincourt
samedi 19 septembre 2026 · Eglise du Sacré-Coeur · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine
Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine Création d’une œuvre collective
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez participer à la création d’une œuvre collective monumentale inspirée des couleurs primaires utilisées par Fernand Léger lors de la réalisation des vitraux du Sacré-Cœur en 1950.
Des ateliers ouverts à tous, sans inscription préalable. Venez créer, partager et contribuer à cette réalisation artistique collective ! .
Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine
L’événement Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine Audincourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Audincourt (Doubs)
- COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet la ferme du ruisseau Audincourt 27 août 2026
- Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt La Filature Audincourt 19 septembre 2026
- LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Ferme du ruisseau Audincourt 3 octobre 2026
- LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Tiers lieu le Cinq Audincourt 3 octobre 2026
- Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat La sportive salle de conférence n5 Audincourt 15 octobre 2026