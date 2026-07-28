Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine Création d’une œuvre collective

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez participer à la création d’une œuvre collective monumentale inspirée des couleurs primaires utilisées par Fernand Léger lors de la réalisation des vitraux du Sacré-Cœur en 1950.

Des ateliers ouverts à tous, sans inscription préalable. Venez créer, partager et contribuer à cette réalisation artistique collective ! .

Eglise du Sacré-Coeur 1 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com

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English : Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine

L’événement Création oeuvre collaborative à l’Eglise du Sacré coeur Journées Patrimoine Audincourt a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD