La collégiale se visite en deux temps Collégiale Notre Dame d’Espérance, Collégiale Notre-Dame-d’Espérance, Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale Notre-Dame-d'Espérance · Montbrison
Informations pratiques
La collégiale
se visite en
deux temps
Collégiale Notre Dame
d’Espérance Dimanche 20 septembre, 14h00 Collégiale Notre-Dame-d’Espérance Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une visite commentée à deux voix
vous permettra d’apprécier l’histoire
et la qualité acoustique de ce lieu
emblématique. Un parcours d’une
vingtaine de minutes au coeur du
bâtiment retracera brièvement
l’histoire de ce patrimoine
architectural de plus de 800 ans. Il
sera suivi d’une explication autour
de l’orgue Callinet et d’une petite
démonstration des possibilités de
cet instrument complexe.
NOUVEAUTÉ
Vous pourrez également découvrir
une exposition photo inédite autour
de ce bâtiment emblématique de la
Ville.
Collégiale Notre-Dame-d’Espérance 10 Rue Notre-Dame, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477960869 https://www.rendezvousenforez.com/patrimoine-culturel/collegiale-notre-dame-desperance-montbrison La construction de cette église gothique s’échelonne sur presque deux siècles (1223-1466). Avec sa belle architecture elle est le cœur de la cité et une des plus belles églises de toute la région.
Une visite commentée à deux voix
©
À voir aussi à Montbrison (Loire)
- Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison 18 septembre 2026
- Exposition collective, Galerie XXIe, Montbrison 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez Montbrison 19 septembre 2026
- Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison 19 septembre 2026
- La commanderie Saint-Jean-des-Prés Journées Européennes du patrimoine Impasse de la Commanderie Montbrison 19 septembre 2026