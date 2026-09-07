La collégiale se visite en deux temps Collégiale Notre Dame d’Espérance, Collégiale Notre-Dame-d’Espérance, Montbrison

Informations pratiques

La collégiale

se visite en

deux temps

Collégiale Notre Dame

d’Espérance Dimanche 20 septembre, 14h00 Collégiale Notre-Dame-d’Espérance Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite commentée à deux voix

vous permettra d’apprécier l’histoire

et la qualité acoustique de ce lieu

emblématique. Un parcours d’une

vingtaine de minutes au coeur du

bâtiment retracera brièvement

l’histoire de ce patrimoine

architectural de plus de 800 ans. Il

sera suivi d’une explication autour

de l’orgue Callinet et d’une petite

démonstration des possibilités de

cet instrument complexe.

NOUVEAUTÉ

Vous pourrez également découvrir

une exposition photo inédite autour

de ce bâtiment emblématique de la

Ville.

Collégiale Notre-Dame-d’Espérance 10 Rue Notre-Dame, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477960869 https://www.rendezvousenforez.com/patrimoine-culturel/collegiale-notre-dame-desperance-montbrison La construction de cette église gothique s’échelonne sur presque deux siècles (1223-1466). Avec sa belle architecture elle est le cœur de la cité et une des plus belles églises de toute la région.

Une visite commentée à deux voix

©