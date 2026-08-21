La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine Collégiale Notre Dame d’Espérance Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine

Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Après un tour historique du bâtiment, vous pourrez assister à une brève démonstration d’orgue.

Une visite commentée à deux voix pour apprécier l’histoire et la qualité acoustique de ce lieu emblématique.

.

Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine

After a historical tour of the building, you can enjoy a brief organ demonstration.

A guided tour narrated by two voices, allowing you to appreciate the history and acoustic quality of this iconic venue.

L’événement La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez