La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine Collégiale Notre Dame d’Espérance Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale Notre Dame d'Espérance · Montbrison
Informations pratiques
Montbrison
La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine
Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Après un tour historique du bâtiment, vous pourrez assister à une brève démonstration d’orgue.
Une visite commentée à deux voix pour apprécier l’histoire et la qualité acoustique de ce lieu emblématique.
.
Collégiale Notre Dame d’Espérance 5 rue Notre Dame Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine
After a historical tour of the building, you can enjoy a brief organ demonstration.
A guided tour narrated by two voices, allowing you to appreciate the history and acoustic quality of this iconic venue.
L’événement La Collégiale, visite en deux temps Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Loire Forez
À voir aussi à Montbrison (Loire)
- Exposition collective, Galerie XXIe, Montbrison 18 septembre 2026
- Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez Montbrison 19 septembre 2026
- La commanderie Saint-Jean-des-Prés Journées Européennes du patrimoine Impasse de la Commanderie Montbrison 19 septembre 2026
- La biodiversité en ville expliquée Journées Européennes du Patrimoine Montbrison 19 septembre 2026