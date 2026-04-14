La Colonie de Vacances La BAM Metz

Metz

La Colonie de Vacances

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La Colonie de Vacances est un dispositif unique de sound system quadriphonique qui place le public au centre de quatre scènes, pour une expérience sonique singulière. Explorant toujours de nouveaux formats pour mieux nous surprendre que ce soit à travers des polyrythmies, transes, ou harmonies originales, La Colonie de Vacances nous invite à vivre une véritable expérience en prenant place au sein d’un orchestre protéiforme et enveloppant. Se jouant des conventions, les musicien(ne)s se concentrent sur l’idée de John Cage que chacun est à la meilleure place en faisant en sorte que les compositions offrent plusieurs niveaux d’écoute possible. Après treize années de bons et loyaux services à la cause du concert dingo, La Colonie de Vacances vient faire ses adieux ! L’occasion de voir pour la dernière fois sur scène ces 18 musiciens, réunis pour nous faire profiter de leur génie avant de nous dire leur ultime au revoir !Tout public

19 .

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

La Colonie de Vacances is a unique quadraphonic sound system that places the audience at the center of four stages, for a singular sonic experience. Always exploring new formats to better surprise us whether through polyrhythms, trances or original harmonies La Colonie de Vacances invites us to take part in a real experience, as part of a protean and enveloping orchestra. Playing with convention, the musicians focus on John Cage’s idea that everyone is in the best place , ensuring that their compositions offer several possible listening levels. After thirteen years of loyal service to the concert dingo cause, La Colonie de Vacances is bidding farewell! A chance to see these 18 musicians on stage for the last time, reunited to share their genius with us before saying their final goodbye!

L’événement La Colonie de Vacances Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ