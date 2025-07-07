LA COMÉDIE DES ESPRITS VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS Bureau Information Tourisme Pézenas lundi 7 juillet 2025.

Pézenas

LA COMÉDIE DES ESPRITS VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS

Bureau Information Tourisme 20 place du 14 juillet Pézenas Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.

En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !

Venez vous frotter à la joie communicative que procure la découverte d’un patrimoine original.

En vous laissant embarquer par l’esprit des lieux, un divin délire pourrait bien vous saisir… et l’invisible vous sauter aux yeux !

Réservation obligatoire, places limitées. .

Bureau Information Tourisme 20 place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com

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English : LA COMÉDIE DES ESPRITS VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS

Come and experience the infectious joy of discovering an original heritage.

If you let yourself be carried away by the spirit of the place, a divine delirium may well seize you… and the invisible may leap out at you!

L’événement LA COMÉDIE DES ESPRITS VISITE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE DE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34