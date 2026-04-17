Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin

La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin

La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Jardin d'arc

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ardin

La Compagnie des Archers de l’Autize

Jardin d’arc Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Les Archers de l’Autize organisent le tir Beursault   .

Jardin d’arc Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 34 12 55  lesarchersdelautize@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Compagnie des Archers de l’Autize

L’événement La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Ardin (Deux-Sèvres)