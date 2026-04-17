La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin
La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin vendredi 17 avril 2026.
Ardin
La Compagnie des Archers de l’Autize
Jardin d’arc Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Les Archers de l’Autize organisent le tir Beursault .
Jardin d’arc Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 34 12 55 lesarchersdelautize@gmail.com
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English : La Compagnie des Archers de l’Autize
L’événement La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine
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