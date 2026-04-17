Ardin

La Compagnie des Archers de l’Autize

Jardin d’arc Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Les Archers de l’Autize organisent le tir Beursault .

Jardin d’arc Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 34 12 55 lesarchersdelautize@gmail.com

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English : La Compagnie des Archers de l’Autize

L’événement La Compagnie des Archers de l’Autize Ardin a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine