La Compagnie Rassegna Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

La Compagnie Rassegna

Mercredi 17 mars 2027 de 20h à 22h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17 22:00:00

Date(s) :

2027-03-17

Cela fait un certain temps que le collectif marseillais animé par le guitariste et compositeur Bruno Allary offre un coup de jeune aux musiques anciennes en cassant les barrières du temps et en stimulant leur créativité.

Bruno Allary, direction artistique, voix, guitares

L.Atipik, platinage artistique

Nolwenn Le Guern, viole de gambe, basse

Clémence Niclas, voix, flûtes à bec

Maria Zopounidis, voix, percussion

Drichos, création lumière

Frédéric Braye, ingénieur du son

Cela fait un certain temps que le collectif marseillais animé par le guitariste et compositeur Bruno Allary offre un coup de jeune aux musiques anciennes en cassant les barrières du temps et en stimulant leur créativité.

Leur dernier opus Qui vive ! mêle musique baroque, actuelle, traditionnelle, d’Europe et de la Méditerranée, et nous rapporte des pépites qui traversent le temps grâce à un traitement radical.

Flûtes électrifiées, violes de gambe mises sous tension, basses continues scratchées au vinyle… Le tout avec un goût parfait et une élégance princière. Le temps s’arrête et le cœur s’ouvre à tous les vents.





PROGRAMME

Autour de l’Amour, la Folie et la Mort

Œuvres de

L. Atipik, Antoine Boesset, Stefano Landi, Girolamo Frescobaldi,

Claudio Monteverdi, Henri De Bailly, Barbara Strozzi, Gasparo Zanetti,

Carina Salvado, Henri Purcell, Étienne Moulinié,

Tarquino Merule, Théophile de Viau Bruno Allary .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For some time now, the Marseille-based collective led by guitarist and composer Bruno Allary has been breathing new life into early music by breaking down the barriers of time and sparking creativity.

L’événement La Compagnie Rassegna Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille