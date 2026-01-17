La Compagnie Rassegna Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement
La Compagnie Rassegna Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement mercredi 17 mars 2027.
Marseille 1er Arrondissement
La Compagnie Rassegna
Mercredi 17 mars 2027 de 20h à 22h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 20:00:00
fin : 2027-03-17 22:00:00
Date(s) :
2027-03-17
Cela fait un certain temps que le collectif marseillais animé par le guitariste et compositeur Bruno Allary offre un coup de jeune aux musiques anciennes en cassant les barrières du temps et en stimulant leur créativité.
Bruno Allary, direction artistique, voix, guitares
L.Atipik, platinage artistique
Nolwenn Le Guern, viole de gambe, basse
Clémence Niclas, voix, flûtes à bec
Maria Zopounidis, voix, percussion
Drichos, création lumière
Frédéric Braye, ingénieur du son
Cela fait un certain temps que le collectif marseillais animé par le guitariste et compositeur Bruno Allary offre un coup de jeune aux musiques anciennes en cassant les barrières du temps et en stimulant leur créativité.
Leur dernier opus Qui vive ! mêle musique baroque, actuelle, traditionnelle, d’Europe et de la Méditerranée, et nous rapporte des pépites qui traversent le temps grâce à un traitement radical.
Flûtes électrifiées, violes de gambe mises sous tension, basses continues scratchées au vinyle… Le tout avec un goût parfait et une élégance princière. Le temps s’arrête et le cœur s’ouvre à tous les vents.
PROGRAMME
Autour de l’Amour, la Folie et la Mort
Œuvres de
L. Atipik, Antoine Boesset, Stefano Landi, Girolamo Frescobaldi,
Claudio Monteverdi, Henri De Bailly, Barbara Strozzi, Gasparo Zanetti,
Carina Salvado, Henri Purcell, Étienne Moulinié,
Tarquino Merule, Théophile de Viau Bruno Allary .
Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
For some time now, the Marseille-based collective led by guitarist and composer Bruno Allary has been breathing new life into early music by breaking down the barriers of time and sparking creativity.
L’événement La Compagnie Rassegna Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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