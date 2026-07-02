La concierge du 5, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

La concierge du 5 Vendredi 27 novembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:45:00+01:00

Une création de la troupe.

Nous sommes dans la loge de Madame Badin, la concierge du 5 de la rue Saint Benoît. C’est l’immeuble de Marguerite Duras, elles sont amies. Marguerite doit emmener Madame Badin voir une de ses pièces de théâtre, mais comme elle tarde, celle-ci en profite pour raconter l’histoire de l’immeuble à travers des chansons.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/la-concierge-du-5-ven-27-nov-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]

Nous sommes dans la loge de la concierge du 5 de la rue St Benoît. C’est l’immeuble de Mme Duras, elles sont amies. En attendant Marguerite Mme Badin raconte l’histoire de l’immeuble en chansons.

Adec