La conservation préventive ?, Musée Louis Vouland, Avignon

La conservation préventive ? Samedi 23 mai, 21h15 Musée Louis Vouland Vaucluse

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

La conservation préventive ?

Samedi 23 mai à 21h15 visite flash (15 minutes environ)

Thomas Rumeau, médiateur stagiaire

Discrète mais essentielle, la conservation préventive veille en silence sur les œuvres des musées. Lumière et humidité contrôlées, manipulations précautionneuses… : tout est pensé pour ralentir les effets du temps…

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

La conservation préventive ?

© Musée Vouland