La Constellation en musique, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

La Constellation en musique Mercredi 30 septembre, 10h45 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:45:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:45:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Solène vous propose un moment musical, chansons, exploration sonore, découverte des instruments.

Une séance à vivre entre l’enfant et son accompagnant.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Avec le Conservatoire Jean Wiener Atelier