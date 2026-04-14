LA CONVENTION CINEPHILE #6, Cinéma ARVOR, Rennes
LA CONVENTION CINEPHILE #6, Cinéma ARVOR, Rennes dimanche 26 avril 2026.
LA CONVENTION CINEPHILE #6 Dimanche 26 avril, 10h30 Cinéma ARVOR Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 1€; Gratuit pour les moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
La Convention Cinéphile de Rennes organisée par l’association 97 mm revient cette année prendre place à l’Arvor !
Au programme : salon d’éditeurs vidéo et collectionneurs, projections, animations, rencontres et dédicaces avec différents auteurs.
Une occasion unique pour les fans du septième art d’échanger avec des professionnels et des particuliers !
Le salon d’éditeurs à l’espace rencontres, au premier étage :
– Badlands
– Carlotta Films
– Le Chat qui fume
– L’étage du dessous
– Extralucid Films
– INTERSECTIONS
– Pulse éditions
– Rimini éditions
– Roboto
– Tamasa distribution
Au deuxième étage, l’espace rencontres et dédicaces, en partenariat avec la librairie Le Failler :
– Julien Pavageau pour “L’œuvre de James Cameron – Explorateur de mythes” chez Third éditions
– Melvin Zed pour “Mad Max 2 – Les guerriers de la route” aux éditions Rififi
– Thomas Révay pour “La Dimension Walter Hill” chez Rouge Profond
– Louis de Ny avec “Le Cinéma de genre Italien comme vous ne l’avez jamais entendu!” chez Camion Blanc
– Clément Montcharmont pour “Sexploitation et controverses Américaines – L’art cinématographique de Russ Meyer” chez L’Harmattan
– L’éditeur Rififi
Le stand de l’association 97mm sera également présent avec ses dvd et goodies à prix libre (mais raisonnable) au coin des collectionneurs, situé au rez-de chaussée du cinéma.
Programmation cinéma : _plus d’infos prochainement
_Séances de cinéma aux tarifs habituels de l’Arvor.
Séances de cinéma aux tarifs habituels de l’Arvor.
Cinéma ARVOR 11 rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « asso97mm@gmail.com »}]
La Convention Cinéphile de Rennes revient cette année prendre place à l’Arvor ! Au programme : Salon d’éditeurs vidéo et collectionneurs, projections, animations, rencontres et dédicaces avec différe… Cinéma Conférence
K. Solvery
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